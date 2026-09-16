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Царьград

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Энергетики привели 18-летнего геймера из Балаково в реанимацию

Энергетики привели 18-летнего геймера из Балаково в реанимацию

18-летний геймер из Балакова оказался в реанимации после постоянного употребления энергетиков. У него диагностировали острый нефрит токсического генеза.

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