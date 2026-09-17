Бельгийский депутат чуть не задохнулся в туалете правительственного здания

Депутат парламента бельгийского региона Фландрии Фредерик Эренс застрял в туалете правительственного здания в Брюсселе.
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