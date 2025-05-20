❗️В Севастополе мошенник похитил 180 тысяч рублей с карты своей знакомой 41-летний мужчина ранее уже был судим за мошенничество.
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❗️В Севастополе мошенник похитил 180 тысяч рублей с карты своей знакомой 41-летний мужчина ранее уже был судим за мошенничество.