Целибат сведет в могилу: почему не заниматься сексом смертельно опасно

Наука в очередной раз доказала, что секс — это лучшее лекарство. фото: Pictorial Press Ltd / Legion MediaСогласно пирамиде потребностей по Маслоу, половая активность — это такая же базовая нужда для выживания, как воздух, еда, вода, здоровье и тепло.
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