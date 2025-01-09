Россия сохранит уровень добычи нефти и газа

Власти России сохранят высокий уровень добычи нефти и газа. Во время визита в Московский институт теплотехники первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о начале серийного производства отечественных флотов гидроразрыва пласта в 2025 году.
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