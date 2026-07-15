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ИА Регнум

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Пленный украинец пообещал ликвидировать командование ВСУ в случае обмена

Пленный украинец пообещал ликвидировать командование ВСУ в случае обмена

Украинский военнопленный Геннадий Шабанов попросил внести его в списки на обмен, пообещав уничтожить командование ВСУ и взрывать машины территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

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