В Париже осудили убийц учителя, который высмеивал пророка Мухаммеда. Максимальный срок - полгода лишения свободы

Французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник сообщил, что парижский суд по делам несовершеннолетних вынес приговор в отношении шести школьников, обвиняемых в причастности к убийству учителя Самюэля Пати террористом в столичном пригороде в октябре 2020 года.