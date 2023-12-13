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О выборах российского президента Запад выскажет негативное мнение, на которое мы дружно плюнем

О выборах российского президента Запад выскажет негативное мнение, на которое мы дружно плюнем

Политнавигатор – Рожин Президентские выборы в России будут заочно признаны не свободными и не демократическими.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Однозначно будет!! Путин пусть завершает то, что начал. А мы его поддержим.
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1 час.
И
Ирина
Пусть запад занимается своими выборами....А мы тут в своем ДОМЕ сами разберемся....Все будет , как намечено...Победа БУДЕТ ЗА НАМИ....
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56 мин.
ВФ
Владимир Фердман
хотите сказать что и здесь ворованное золото является причиной упадка
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35 мин.

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