О выборах российского президента Запад выскажет негативное мнение, на которое мы дружно плюнем

лл лина любимцева Однозначно будет!! Путин пусть завершает то, что начал. А мы его поддержим.

И Ирина Пусть запад занимается своими выборами....А мы тут в своем ДОМЕ сами разберемся....Все будет , как намечено...Победа БУДЕТ ЗА НАМИ....