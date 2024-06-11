В канун Дня России судебные приставы Подмосковья принесли присягу

На территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации состоялась торжественная церемония приведения к присяге новых сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
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