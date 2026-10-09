Главные цитаты из нового интервью певицы Пелагея, фото: соцсетиВ 2016 году популярная российская певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина.
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Ну-ну!.. Зачем вы, девочки, спортсменов любите... Впрочем, судя по откровенно "сучьему" взгляду красотки с фото, она и сама не промах.