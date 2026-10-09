Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

517 подписчиков

Пелагея впервые рассказала, почему развелась с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным: «Шансов сохранить отношения не было»

Пелагея впервые рассказала, почему развелась с мужем — хоккеистом Иваном Телегиным: «Шансов сохранить отношения не было»

Главные цитаты из нового интервью певицы Пелагея, фото: соцсетиВ 2016 году популярная российская певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя