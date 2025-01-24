Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Подлянка» не удалась

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Эстонские тормоза на сей раз нажали на скорость....и въехали в лужу вместе с финиками....теперьза налет на российские суда могут получить от России хорошего леща и дай Бон,чтоб не подавились костью от этого леща.... .а то и операция не поможет .....хитровы@@баные......
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