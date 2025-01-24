«Подлянка» не удалась

СЗ

Светлана Зуева

Эстонские тормоза на сей раз нажали на скорость....и въехали в лужу вместе с финиками....теперьза налет на российские суда могут получить от России хорошего леща и дай Бон,чтоб не подавились костью от этого леща.... .а то и операция не поможет .....хитровы@@баные......