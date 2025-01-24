Западные спецслужбы сняли с России обвинение в повреждении кабеля Estlink 2 Виталий Лекомцев Разведывательные службы США и стран ЕС пришли к выводу, что имевшие в последнее время повреждения подводных кабелей в Балтийском море, скорее всего, были случайностью, а не результатом диверсий со стороны России.
«Подлянка» не удалась
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Эстонские тормоза на сей раз нажали на скорость....и въехали в лужу вместе с финиками....теперьза налет на российские суда могут получить от России хорошего леща и дай Бон,чтоб не подавились костью от этого леща.... .а то и операция не поможет .....хитровы@@баные......
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