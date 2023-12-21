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Китай

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Председатель ВК НПКСК подчеркнул важность продвижения работы, связанной с этническими и религиозными вопросами

Куньмин, 20 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал к активному продвижению работы, связанной с этническими и религиозными вопросами, проявляя при этом сильное чувство ответственности и осознание важности миссии.

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