Председатель ВК НПКСК подчеркнул важность продвижения работы, связанной с этническими и религиозными вопросами

Куньмин, 20 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал к активному продвижению работы, связанной с этническими и религиозными вопросами, проявляя при этом сильное чувство ответственности и осознание важности миссии.