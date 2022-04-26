Большунов пропустит встречу олимпийской сборной с Путиным из-за проблем со здоровьем

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, сообщил, что его подопечный пропустит встречу олимпийской сборной с президентом России Владимиром Путиным.

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