Почему Вадим Новинский именно сейчас заговорил об отставке Зеленского? Зачем олигарх из Австрии призывает Верховную Раду взять власть и начать переговоры с Россией? Действительно ли успехи российской армии заставили украинских олигархов публично дистанцироваться от Киева? И что на самом деле стоит за «спасением Украины» в заявлениях Новинского? Сегодня в информационном пространстве появилось заявл… Читать далее: https://govorit.
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