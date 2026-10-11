Почему Вадим Новинский именно сейчас заговорил об отставке Зеленского? Зачем олигарх из Австрии призывает Верховную Раду взять власть и начать переговоры с Россией? Действительно ли успехи российской армии заставили украинских олигархов публично дистанцироваться от Киева? И что на самом деле стоит за «спасением Украины» в заявлениях Новинского? Сегодня в информационном пространстве появилось заявл… Читать далее: https://govorit.