Бойкот матчей с Россией, «Ман Сити» вылетел из Кубка лиги, «Жирона» – лидер Ла Лиги, Лиллард перейдет в «Милуоки», поражение «Интера» и другие новости утра

КузнецовВВ

все будет зависеть от позиции федерации футбола Испании и самой Ла Лиги. захотят они показательно наказать клуб за финансовые нарушения, и к тому же привлечь Барсу к ответственности как рассадника футбольного сепаратизма то могут и наказать. но с другой стороны финансовые потери федерации и снижение поступлений в казну Ла Лиги интерес к которой после наказания Барселоны неизбежно снизиться могут помешать это сделать. в общем как обычно: бабло против зла.