1. Украинская ассоциация футбола выступила против решения УЕФА вернуть российские команды U17. Польша и Латвия, Литва, Швеция и Дания будут бойкотировать матчи с командами России U17.
Бойкот матчей с Россией, «Ман Сити» вылетел из Кубка лиги, «Жирона» – лидер Ла Лиги, Лиллард перейдет в «Милуоки», поражение «Интера» и другие новости утра
Комментарии
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КузнецовВВ
все будет зависеть от позиции федерации футбола Испании и самой Ла Лиги. захотят они показательно наказать клуб за финансовые нарушения, и к тому же привлечь Барсу к ответственности как рассадника футбольного сепаратизма то могут и наказать. но с другой стороны финансовые потери федерации и снижение поступлений в казну Ла Лиги интерес к которой после наказания Барселоны неизбежно снизиться могут помешать это сделать. в общем как обычно: бабло против зла.
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5 час.
КузнецовВВ
Российский полузащитник Алан Дзагоев подпишет контракт с греческим клубом «Ламия» в сегодня, 28 сентября. Об этом сообщает BNSports. По информации источника, 33-летний хавбек согласовал условия соглашения с «Ламией». После шести сыгранных туров «Ламия» имеет в своём активе шесть очков и располагается на девятом месте в Суперлиге Греции. Стоит отметить, что за «Ламию» выступает сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич. Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.
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2 час.
КузнецовВВ
видимо тоже Карпина послушал.
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2 час.
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