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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о победе над Грикспором: «Каждый раз, когда проигрываешь сет, ты должен беспокоиться. Но у Тэллона есть свои преимущества»

Синнер о победе над Грикспором: «Каждый раз, когда проигрываешь сет, ты должен беспокоиться. Но у Тэллона есть свои преимущества»

Он обыграл его в третьем круге 5:7, 7:5, 6:1. – В предыдущих трех матчах с ним вы ни разу не проиграли ни сета.

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