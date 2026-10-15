Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении национальной стратегии в сфере прав человека, которая включает усиление защиты прав представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бернем: "коалиция...
- В Польский евродепу...
- Путин усомнился, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым