Мбаппе о своей власти в «ПСЖ»: «Иногда ее преувеличивают и считают, что я делаю все. Не считаю себя больше, чем есть на самом деле»

«Люди считают, что она [власть] у меня есть, и иногда преувеличивают ее. Они думают, что я тот, кто делает все: собирает команду, говорит, что нужно сделать, и решает, кто чем должен заниматься… Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, я футболист, и это основа всего.