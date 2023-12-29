Мбаппе о своей власти в «ПСЖ»: «Иногда ее преувеличивают и считают, что я делаю все. Не считаю себя больше, чем есть на самом деле»

«Люди считают, что она [власть] у меня есть, и иногда преувеличивают ее. Они думают, что я тот, кто делает все: собирает команду, говорит, что нужно сделать, и решает, кто чем должен заниматься… Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, я футболист, и это основа всего.
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