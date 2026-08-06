Такер Карлсон рвется в бой: Кто Трампа внес в Белый дом, тот его оттуда и вынесет

Игорь Кузнецов

Странно было бы ожидать от Трампа последовательности во всех его начинаниях. Хоть что-то исполнил из предвыборных обещаний - и то хорошо. Создать в США партию "которая привлечет активистов как «правого, так и левого толка»" - это немного наивно. Может быть дадут возможность делать публичные заявления, но не более. Сейчас это выгодно демократам, но это не значит что так будет всегда.