Такер Карлсон рвется в бой: Кто Трампа внес в Белый дом, тот его оттуда и вынесет Бывшие соратники президента США создают новое политическое движение Светлана Гомзикова На фото: бывший ведущий Fox News Такер Карлсон (Фото: Alex Brandon / AP/TASS) Материал комментируют: Александр Камкин Бывшие соратники Дональда Трампа объединились для создания нового антивоенного политического движения, бросив таким образом открытый вызов американскому лидеру.
Такер Карлсон рвется в бой: Кто Трампа внес в Белый дом, тот его оттуда и вынесет
Комментарии
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Надежда
О, как рыжий шоумен достал даже тех, кто продвигал его на высший пост бандитского государства!)🤡
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1 м.
Игорь Кузнецов
Странно было бы ожидать от Трампа последовательности во всех его начинаниях. Хоть что-то исполнил из предвыборных обещаний - и то хорошо. Создать в США партию "которая привлечет активистов как «правого, так и левого толка»" - это немного наивно. Может быть дадут возможность делать публичные заявления, но не более. Сейчас это выгодно демократам, но это не значит что так будет всегда.
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1 м.
TB
Tatyana Boyko
Просто ожидания от мистера Дони не оправдали надежды многих! Все было бы хорошо, если бы он сконцентрировался на Украине, но ему почему то понадобилась Венесуэла и Иран. Свои видимо хотелки закрывает и хотелки друга Нетаньяху, который вообще съехал с крыши.
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4 н.
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