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Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт

Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт

Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт AlexCoderОзвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт AlexCoder На благоприятный исход надежды нет Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в интервью CTV News озвучила вероятное будущее войны в Израиле.

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