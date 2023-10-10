Озвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт AlexCoderОзвучено будущее войны в Израиле: на Западе вынесли вердикт AlexCoder На благоприятный исход надежды нет Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в интервью CTV News озвучила вероятное будущее войны в Израиле.
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