Дональд Трамп допустил возможность переизбрания на третий срок, отметив, что "есть пути" для такого варианта, несмотря на 22-ю поправку к Конституции США, ратифицированную в 1951 году, которая запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков.