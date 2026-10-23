Дональд Трамп допустил возможность переизбрания на третий срок, отметив, что "есть пути" для такого варианта, несмотря на 22-ю поправку к Конституции США, ратифицированную в 1951 году, которая запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков.
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