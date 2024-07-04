Эксперты предупреждают НАТО о рисках вступления Украины в альянс

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне группа экспертов в области внешней политики обратилась с открытым письмом к странам альянса, в котором призвала Украину не обещать членства в организации до окончания нынешнего конфликта.
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