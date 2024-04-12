Свердловский Уполномоченный организовал диалог между предпринимателями и региональным Управлением ФНС России

10 апреля 2024 года состоялся прием Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх совместно с заместителем Руководителя Управления ФНС по Свердловской области Вячеславом Ланцом, в ходе которого приняты 5 человек.