Свердловский Уполномоченный организовал диалог между предпринимателями и региональным Управлением ФНС России

10 апреля 2024 года состоялся прием Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх совместно с заместителем Руководителя Управления ФНС по Свердловской области Вячеславом Ланцом, в ходе которого приняты 5 человек.
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