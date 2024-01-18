Член бундестага Гунько спросил, разработала ли ФРГ сценарий поражения Украины

Немецкий политик, член бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы от Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Андрей Гунько поинтересовался видением развития конфликта на Украине в Федеральном правительстве Германии.
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