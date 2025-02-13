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  • Влад Владимиров
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Вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии оценили

Вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии оценили

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп неслучайно могут встретиться в Саудовской Аравии, так как это позволит, помимо Украины, обсудить многие другие вопросы российско-американских отношений.

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