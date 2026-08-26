Что начнётся, если ВСУ станут использовать "Старлинк" для ударов вглубь России – Шаландин

Военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин в эфире Украина.ру объяснил, почему Илон Маск боится давать Украине "Старлинк" для атак вглубь России и рассказал, сколько на самом деле стоят ночные налёты дронов:00:45 – "Гарпии" на экспорт: стратегия и деньги для С-500;04:05 – "Рассвет" против "Старлинка": чья орбита круче?12:35 – Почему "Старлинк" не работает вглубь России?18:55 – Экономика дронов: агентура и тактика запусков;23:40 – Итоги и прогнозы.