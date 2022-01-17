В Беларуси два дня будет действовать оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17-18 января ввиду сильных порывов ветра. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.