А кто вообще видел в Москве этого самого директора ЦРУ?

Василий Буслаев Вот именно. Всё только с чьих-то слов, но вой на болотах стоит нешуточный. Я вот, допустим, ЦРУшника не видел, так почему я должен верить? А может, там на самом деле Трампа привезли в ящике из-под мороженого? Тем более что бесценный опыт перемещений в тесном замкнутом пространстве по Стамбулу у Трампа есть.