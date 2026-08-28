А кто вообще видел в Москве этого самого директора ЦРУ?

Василий Буслаев Вот именно. Всё только с чьих-то слов, но вой на болотах стоит нешуточный. Я вот, допустим, ЦРУшника не видел, так почему я должен верить? А может, там на самом деле Трампа привезли в ящике из-под мороженого? Тем более что бесценный опыт перемещений в тесном замкнутом пространстве по Стамбулу у Трампа есть.
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