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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    А ведь американский лох под это подпишется! И потекут в страну инвестиции и технологии бурной рекой! А санкции можно ...Путин предлагает ...
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США пошли на попятный: Вашингтон больше не хочет 100% контроля над ресурсами Украины

США пошли на попятный: Вашингтон больше не хочет 100% контроля над ресурсами Украины

США пошли на попятный в вопросе соглашения с Киевом о минеральных богатствах Украины. Вашингтон больше не хочет 100% контроля над будущим инвестиционным фондом.

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