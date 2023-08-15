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Пакистан не намерен отказываться от переработки нефти из России

Пакистан не намерен отказываться от переработки нефти из России

Пакистан не намерен отказываться от переработки нефти из России Наталья МарковаПакистанская Pakistan Refinery Limited (PRL) подтверждает свою готовность продолжить переработку нефти из России, в случае поступления новых партий данного сырья.

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