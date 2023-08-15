Пакистан не намерен отказываться от переработки нефти из России Наталья МарковаПакистанская Pakistan Refinery Limited (PRL) подтверждает свою готовность продолжить переработку нефти из России, в случае поступления новых партий данного сырья.
Пакистан не намерен отказываться от переработки нефти из России Наталья МарковаПакистанская Pakistan Refinery Limited (PRL) подтверждает свою готовность продолжить переработку нефти из России, в случае поступления новых партий данного сырья.
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