«Динамо» – фаворит финала, но шансы «Спартака» сопоставимы. Фрибет 2000 рублей избавит вас от риска

Сегодня «Динамо» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России. Фаворитом матча считаются бело-голубые. «Фонбет» предлагает поставить на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 2,50, а на итоговый успех этой команды в любом формате – с 1,83.