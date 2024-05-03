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«Челси» предложит 30+25 млн евро за форварда «Палмейраса» и Бразилии U17 Эстевана

«Челси» намерен приобрести форварда «Палмейраса» Эстевана. В ближайшее время лондонцы предложат за 17-летнего игрока юношеской сборной Бразилии 30 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов.

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