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Царьград

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Магомедов: Умар Нурмагомедов восстановит форму после поражения

Магомедов: Умар Нурмагомедов восстановит форму после поражения

Русский боец ММА Шарабутдин Магомедов уверен, что Умар Нурмагомедов сумеет вернуть свою спортивную форму после августовского поражения нокаутом от китайца Сун Ядуна на турнире UFC в Шанхае.

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