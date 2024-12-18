Линия фронта на Украине сегодня 18.12.2024 г.

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 18 декабря 2024 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Наконец-то, указана цель для «Орешника»: По Трампу и Таганрогу в 5:43 ударили ATACMS, поднята стратегическая авиация, Путин предупреждал: Карта боевых действий на Украине, к утру 12.12.24 г.
- Телеведущая Татьяна Лазарева* сделала неожиданное заявление о России
- «Тысячи горобов во Францию и Италию, жёсткий сигнал Путина»: Минус четыре региона — Москва отправила мощный сигнал врагам: Карта боевых действий на Украине, Конец СВО, на 16.12.24 г.
Свежие комментарии