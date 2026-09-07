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Регионы России

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Оппозиция в Германии обвиняет правительство в финансовом крахе страны

Оппозиция в Германии обвиняет правительство в финансовом крахе страны

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Германия фактически находится на грани банкротства из-за безответственной финансовой политики действующего федерального правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

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