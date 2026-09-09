Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.
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Сколько можно этот бред множить? Уже 5-й раз за день.
Я очень надеюсь, что эта статья не останется для депутатов ЕР криком вопиющего в пустыне и они, наконец-то, начнут понимать, что такие люди как их соратник депутат Матвеев уже давно пытаются спасать наш народ, да и нашу страну, от деградации и поглощения ордой азиатов. Так и хочется повторить фразу - работайте братья.