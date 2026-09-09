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Театр абсурда

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Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуковизменено

Я очень надеюсь, что эта статья не останется для депутатов ЕР криком  вопиющего в пустыне и они, наконец-то, начнут понимать, что такие люди как их соратник депутат Матвеев уже давно пытаются спасать наш народ, да и нашу страну, от деградации и поглощения ордой азиатов. Так и хочется повторить фразу - работайте братья.