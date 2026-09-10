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«Донбасс сдают»: Скороход заявила об ужесточении условий США для Киева

«Донбасс сдают»: Скороход заявила об ужесточении условий США для Киева

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что после визита представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера положение Киева на переговорах стало сложнее.

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