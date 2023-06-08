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Месси объявил об отъезде в МЛС, «Вест Хэм» выиграл ЛК, Беллингем в «Реале», Яшкин перешел в «Ак Барс», Зверев и Швентек в 1/2 «Ролан Гаррос» и другие новости

Месси объявил об отъезде в МЛС, «Вест Хэм» выиграл ЛК, Беллингем в «Реале», Яшкин перешел в «Ак Барс», Зверев и Швентек в 1/2 «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Лионель Месси объявил, что перейдет в «Интер Майами». Аргентинец сообщил, что хотел вернуться в «Барселону», но сделать этого не получилось.

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