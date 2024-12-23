Деньги нашлись: стало известно, в каком году планируется запустить «Северный поток – 2»

После акта диверсии одна из ниток мощного подводного газопровода уцелела, ее можно запустить в эксплуатацию совсем скоро, главное препятствие не техническое, а политическое, которое можно преодолеть при определенных условиях.
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