Стало известно о неуязвимости российского «Изделия 305» в зоне СВО

«Ростех»: ракета «Изделие 305» неуязвима для средств РЭБ в зоне СВО Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305», используемая вертолетами Ми-28НМ, неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ) в зоне специальной военной операции (СВО).
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