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Спрятанные в блокноте сим-карты едва не попали заключенному в СИЗО Уссурийска

Спрятанные в блокноте сим-карты едва не попали заключенному в СИЗО Уссурийска

В СИЗО-3 Уссурийска предотвратили передачу на режимную территорию нескольких сим-карт. Средства связи для одного из обвиняемых "прятались" в обычном блокноте, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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