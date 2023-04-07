Спрятанные в блокноте сим-карты едва не попали заключенному в СИЗО Уссурийска

В СИЗО-3 Уссурийска предотвратили передачу на режимную территорию нескольких сим-карт. Средства связи для одного из обвиняемых "прятались" в обычном блокноте, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.