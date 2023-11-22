Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

Первая группа добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, в состав которого вошли бывшие украинские военнопленные, выехала на боевое задание, рассказал в беседе с РИА Новости боец Виктор Киричанский с позывным "Кирик".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии