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Сотрудники МЧС спасли из калужского леса женщину со сломанной ногой

Сотрудники МЧС спасли из калужского леса женщину со сломанной ногой

В Калужской области спасатели МЧС вызволили из леса пострадавшую женщину. Как сообщил глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов, недавно две женщины отправились в лес за грибами, но одна из них оступилась, упала и сломала ногу.

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