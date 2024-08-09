Сотрудники МЧС спасли из калужского леса женщину со сломанной ногой

В Калужской области спасатели МЧС вызволили из леса пострадавшую женщину. Как сообщил глава Малоярославецкой районной администрации Вячеслав Парфенов, недавно две женщины отправились в лес за грибами, но одна из них оступилась, упала и сломала ногу.
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