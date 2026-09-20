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За рулем

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Как в СССР защищали автомобили от кражи бензина

Как в СССР защищали автомобили от кражи бензина

На автомобилях советского производства бензобак часто не имел замка. Причин было несколько – от чисто экономических до идеологических типа «у нас не воруют».

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