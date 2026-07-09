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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Црвена Звезда» продлила сотрудничество с Джаредом Батлером на 2 года

40-й номер драфта-2021 защитник Джаред Батлер (25 лет, 190 см) провел 4 сезона в НБА перед переездом в Европу.

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