Возможна ли бесплатная раздача квартир в России, как в СССР? Мнение эксперта

Александр Красиво сказано.Только не имеет ни малейшего отношения к реальной жизни. Ни у кого в моей семье не было бесплатного отдыха. На море впервые попал по призыву в ВМФ, почти в 19 лет.Как и большинство моих друзей детства.Рубли были главной целью любого работяги времён Брежнева.

ЕА Евгений Алексеенко Да,СССР был страной справедливости и добра,но предатели погубили страну,а народ это проглотил.А сейчас одни бандиты-казнокрады,никак не могут насытится деньгами,взять Сечина , Миллером,получают в день до 2 милл в день,разве эта страна,это ОПГ.