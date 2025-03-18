Театр абсурда
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Театр абсурда

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Возможна ли бесплатная раздача квартир в России, как в СССР? Мнение эксперта

Возможна ли бесплатная раздача квартир в России, как в СССР? Мнение эксперта

Окно в историю На днях прочитал мнение эксперта по недвижимости, директора рынков России и СНГ агентства недвижимости Fam Properties Валерия Тумина, заявившего, что на данный момент в России невозможен возврат к бесплатной раздаче квартир гражданам, как это было в СССР.

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Комментарии
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Александр
Красиво сказано.Только не имеет ни малейшего отношения к реальной жизни. Ни у кого в моей семье не было бесплатного отдыха. На море впервые попал по призыву в ВМФ, почти в 19 лет.Как и большинство моих друзей детства.Рубли были главной целью любого работяги времён Брежнева.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Да,СССР был страной справедливости и добра,но предатели погубили страну,а народ это проглотил.А сейчас одни бандиты-казнокрады,никак не могут насытится деньгами,взять Сечина , Миллером,получают в день до 2 милл в день,разве эта страна,это ОПГ.
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7 час.
Евгений Рудаков
И я о том же... Кто не понимает сути. Евг. Р-Р.
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7 час.
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