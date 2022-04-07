Суд разрешил Хованскому пользоваться интернетом

Адвокат Александр Передрук, представляющий в суде интересы скандально известного блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, подтвердил информацию о том, что с его подзащитного снята часть запретов определенных действий.
Адвокат Александр Передрук, представляющий в суде интересы скандально известного блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма, подтвердил информацию о том, что с его подзащитного снята часть запретов определенных действий.
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