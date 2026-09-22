Макрон анонсировал поставки Украине радаров и ракет-перехватчиков

Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция передаст Украине радиолокационные станции и ракеты-перехватчики.
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