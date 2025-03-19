Bloomberg: В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым Дмитрий Овсянников. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN В Лондоне состоится суд по делу экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, занимавшего этот пост в период с 2016 по 2019 год.