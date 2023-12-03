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Генерал ВСУ пригрозил Европе и Штатам проблемами

Генерал ВСУ пригрозил Европе и Штатам проблемами

Если западные страны перестанут оказывать поддержку украинской стороны, то их ждут большие проблемы. Как сообщает американский телеканал CNN, такое мнение высказал генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Назаров.

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